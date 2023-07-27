ФСБ обнаружила следы взрывчатки на корабле, шедшем в Россию за зерном

ФСБ России обнаружила следы взрывчатых веществ в трюме очередного иностранного сухогруза, который следовал через Керченский пролив в Ростов-на-Дону для загрузки зерновых культур, сообщает ТАСС.

Ранее судно заходило в порты Украины. В грузовом трюме и на спасательной шлюпке судна WMO River, которое прибыло из турецкого порта Синоп (Турция), были найдены следы динитротолуола и тротила. В июне и июле этого года судно дважды заходило в украинский порт Рени (Украина). В ответ на это ФСБ приняла решение запретить проход этого судна через Керченский пролив и вывести его из территориального моря.

22 июля следы взрывчатки были замечены в трюме другого иностранного сухогруза, который следовал из Турции в Ростов-на-Дону. Это же судно в конце мая посетило украинский порт Килия, а уже в июле был полностью изменен состав его экипажа из 12 граждан Украины. ФСБ предполагает, что судно могло быть причастно к доставке взрывчатых веществ в Украину, а также не имело разрешения на проход через Керченский пролив.