Российские Вооруженные силы и Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратили попытки украинских диверсантов пробраться на территорию Белгородской и Курской областей. С 10 марта было предотвращено несколько попыток нарушить границу. Об этом передает РИА Новости.

В результате диверсанты лишились более 100 человек, шести танков, французской САУ Caesar и 20 БМП. Продолжаются удары по вооруженным формированиям на украинской границе.

В Минобороны РФ уточняют, что 12 марта утром в трех точках Белгородской области украинские группы террористов пытались проникнуть на российскую территорию. Все нападения были отбиты, граница не нарушена. Было обнаружено и ликвидировано около 60 нападавших, уничтожено пять танков и БМП.