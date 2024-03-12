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ФСБ и ВС РФ предотвратили прорыв ДРГ ВСУ в Белгородскую и Курскую области

12 марта 2024 10:58
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Российские Вооруженные силы и Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратили попытки украинских диверсантов пробраться на территорию Белгородской и Курской областей. С 10 марта было предотвращено несколько попыток нарушить границу.  Об этом передает РИА Новости.

В результате диверсанты лишились более 100 человек, шести танков, французской САУ Caesar и 20 БМП. Продолжаются удары по вооруженным формированиям на украинской границе.

В Минобороны РФ уточняют, что 12 марта утром в трех точках Белгородской области украинские группы террористов пытались проникнуть на российскую территорию. Все нападения были отбиты, граница не нарушена. Было обнаружено и ликвидировано около 60 нападавших, уничтожено пять танков и БМП.

 

# Международная политика

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