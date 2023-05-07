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ФСБ и МВД России предотвратили теракт украинских спецслужб на аэродроме в Ивановской области

07 мая 2023 11:19
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Сотрудниками ФСБ и МВД была успешно пресечена предпринятая диверсионная операция, организованная украинской разведкой на аэродроме в Ивановской области с помощью беспилотников. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы, передает РИА Новости.

По сведениям издания, целью диверсии являлись самолеты А-50, способные определять и следовать за воздушными, наземными и морскими целями, а также осуществлять трансляцию данных о них в командно-штабные центры Вооруженных сил. Диверсионную группу, организатором которой выступили украинские спецслужбы, удалось вычислить в ходе выполнения оперативной работы на российской территории.

# Теракт

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