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ФСБ: «Британский совет» ведет разведку в Херсонской области в интересах властей Киева

21 февраля 2024 09:23
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ФСБ РФ установлены факты ведения разведывательной деятельности организацией «Британский совет», пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Разведка Великобритании действовала на территории Херсонской области в интересах властей Киева. Организация «Британский совет» взяла под свое влияние жителя поселка Новая Маячка гражданина РФ Чебукина Сергея. Чебукин в какой-то период времени являлся сторонником ультранационалистических взглядов, но, когда он понял, что его пытаются сделать соучастником преступной деятельности, обратился к помощи правоохранительных органов.

Так, мужчине было предложено осуществлять передачу координат месторасположения военнослужащих и военной техники РФ. Для этих целей Чебукин должен был использовать чат-бот.

# Международная политика

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