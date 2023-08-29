ФРГ начнёт размещение в Литве бригады бундесвера в начале 2024 года

Новости Германии. Германия приступит к размещению в Литве бригады своих Вооруженных сил уже в начале следующего года. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение нескольких месяцев в страну прибудут 4 тысячи солдат бундесвера, которые будут там находиться постоянно. Хочется отметить, с какой скоростью принято это решение. С такой просьбой Вильнюс обращался к Берлину неоднократно. Там согласились, но при условии, что для этого будет создана соответствующая инфраструктура. Литва пообещала сделать все необходимое для приема немецкого контингента до 2026 года. Но, видимо, желание разместить войска альянса у восточных границ оказалось настолько сильным, что эти сроки значительно сократили. Сейчас Германия возглавляет боевую группу передового расширенного присутствия НАТО в Литве. В стране дислоцировано около 1,5 тысячи военнослужащих бундесвера.