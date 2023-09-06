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ФРГ, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк

06 сентября 2023 14:14
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Германия, Италия, Швеция, Испания подписали контракт на совместную разработку нового боевого танка. Проект будет находиться под разработкой оборонных концернов ФРГ. Об этом информирует Handelsblatt, передает РИА Новости.

Сообщается, что государства-партнеры, которые совместно начнут работу над новым танком, намерены отправить заявку на финансирование в Еврофонд обороны. Предварительно речь идет о сотнях миллионов евро.

По информации издания, о проекте информация раскрылась на фоне того, что другой совместный проект Германии по созданию танка MGCS находится на грани краха. ФРГ вместе с Францией его должны были разрабатывать, но между странами возникли разногласия.

# Оружие и боеприпасы

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