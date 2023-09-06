ФРГ, Италия, Швеция и Испания создадут новый танк

Германия, Италия, Швеция, Испания подписали контракт на совместную разработку нового боевого танка. Проект будет находиться под разработкой оборонных концернов ФРГ. Об этом информирует Handelsblatt, передает РИА Новости.

Сообщается, что государства-партнеры, которые совместно начнут работу над новым танком, намерены отправить заявку на финансирование в Еврофонд обороны. Предварительно речь идет о сотнях миллионов евро.

По информации издания, о проекте информация раскрылась на фоне того, что другой совместный проект Германии по созданию танка MGCS находится на грани краха. ФРГ вместе с Францией его должны были разрабатывать, но между странами возникли разногласия.