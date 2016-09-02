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Франсуа Олланд и Ангела Меркель готовы продолжить работу над реализацией минских соглашений

02 сентября 2016 05:46
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Новости Франции. Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель готовы продолжать работу над полной реализацией минских соглашений. Такое совместное заявление сделали лидеры двух стран. Дело в том, что Франция и Германия обеспокоены ситуацией с безопасностью на востоке Украины, в особенности вдоль контактной линии. Они поддерживают договоренность о прекращении огня на Донбассе в связи с началом учебного года.

Соглашение было достигнуто на днях в Минске во время переговоров в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Отметим, участники конфликта подтвердили соблюдение «режима тишины», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Украине

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