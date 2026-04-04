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Frankfurter Rundschau: в Германии ужесточили правила выезда для мужчин

04 апреля 2026 09:36
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Frankfurter Rundschau: в Германии ужесточили правила выезда для мужчин-0

В Германии действуют новые правила выезда за пределы государства для лиц мужского пола призывного возраста, пишет РИА Новости со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

Причиной стали изменения в законе о воинской обязанности: все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, желающие выехать из страны на срок более 3-х месяцев, должны иметь разрешение бундесвера.

Указано, что данное ограничение ранее вступало в силу лишь в 2-х случаях: при состоянии напряженности или обороны.

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Фото: pixabay

# Международная политика

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