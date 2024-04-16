Французы вышли на массовый протест из-за ухудшения условий труда во время Олимпийских игр

Предстоящая летняя Олимпиада становится причиной социального взрыва во Франции. В Париже прошла массовая манифестация против ухудшения условий труда во время ее проведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По призыву профсоюзов на улицы Парижа вышли более тысячи работников торговли и услуг, чтобы осудить нарушения трудового законодательства в их сфере. Ради того, чтобы Игры прошли на высоком уровне власти заставляют людей отказаться от отпусков, выходных и оплаты сверхурочных. Также в столицу вынуждают приезжать работников из других городов, не предоставляя им приличного жилья и зарплаты.

Мы будем вынуждены приходить на работу семь дней в неделю, без отпуска, без повышения зарплаты и без какой-либо компенсации. Мы отказываемся быть дураками. Мы не будем рабами этих Олимпийских игр!