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Французы вышли на массовый протест из-за ухудшения условий труда во время Олимпийских игр

16 апреля 2024 10:59
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Предстоящая летняя Олимпиада становится причиной социального взрыва во Франции. В Париже прошла массовая манифестация против ухудшения условий труда во время ее проведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы вышли на массовый протест из-за ухудшения условий труда во время Олимпийских игр-1

По призыву профсоюзов на улицы Парижа вышли более тысячи работников торговли и услуг, чтобы осудить нарушения трудового законодательства в их сфере. Ради того, чтобы Игры прошли на высоком уровне власти заставляют людей отказаться от отпусков, выходных и оплаты сверхурочных. Также в столицу вынуждают приезжать работников из других городов, не предоставляя им приличного жилья и зарплаты.

Французы вышли на массовый протест из-за ухудшения условий труда во время Олимпийских игр-4

Мы будем вынуждены приходить на работу семь дней в неделю, без отпуска, без повышения зарплаты и без какой-либо компенсации. Мы отказываемся быть дураками. Мы не будем рабами этих Олимпийских игр!

Французы вышли на массовый протест из-за ухудшения условий труда во время Олимпийских игр-7

Размахивая факелами, символизирующими олимпийский огонь, протестующие прошли по центру Парижа с транспарантами, обещающим социальный огонь, если пламя Олимпиады сожжет трудовой кодекс. Это уже не первая акция против ухудшения условий труда на предстоящих играх. В январе недовольство на улицах высказывали французские полицейские.

# Акции протеста

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