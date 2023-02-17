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Французы стали реже покупать фрукты и овощи – они сильно подорожали за год

17 февраля 2023 07:16
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Французы стали покупать меньше овощей и фруктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменить свой рацион их вынудила инфляция. Об этом пишут местные СМИ.

Французы стали реже покупать фрукты и овощи – они сильно подорожали за год-1

За год фрукты подорожали почти на 10 %, а овощи более чем на 4,5 %. Поэтому, чтобы хоть как-то сократить расходы, французы стали покупать их на рынке подешевле. Многие отдают предпочтение местным и сезонным продуктам. При этом правительство рассчитывает ввести антиинфляционную корзину, куда будут входить 50 продуктов, в том числе пять видов фруктов и овощей. Однако, по мнению экспертов, вряд ли это сильно поможет населению.

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# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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