Французы стали реже покупать фрукты и овощи – они сильно подорожали за год

Французы стали покупать меньше овощей и фруктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменить свой рацион их вынудила инфляция. Об этом пишут местные СМИ.

За год фрукты подорожали почти на 10 %, а овощи более чем на 4,5 %. Поэтому, чтобы хоть как-то сократить расходы, французы стали покупать их на рынке подешевле. Многие отдают предпочтение местным и сезонным продуктам. При этом правительство рассчитывает ввести антиинфляционную корзину, куда будут входить 50 продуктов, в том числе пять видов фруктов и овощей. Однако, по мнению экспертов, вряд ли это сильно поможет населению.