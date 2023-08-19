Чем дальше от границы, тем ниже цены. Французы ради экономии начали закупаться в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам жителей Пятой республики, продукты в соседней стране не только дешевле, но и лучше. И несмотря на то, что цены в приграничных итальянских супермаркетах выросли на 15-20 %, они все равно привлекают покупателей, 90 % которых составляют именно французы. А чтобы наверняка купить необходимое, люди готовы даже ночевать в машине у супермаркетов.