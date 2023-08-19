Прямой эфир

Французы ради экономии начали закупаться в Италии

19 августа 2023 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чем дальше от границы, тем ниже цены. Французы ради экономии начали закупаться в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы ради экономии начали закупаться в Италии-1

По словам жителей Пятой республики, продукты в соседней стране не только дешевле, но и лучше. И несмотря на то, что цены в приграничных итальянских супермаркетах выросли на 15-20 %, они все равно привлекают покупателей, 90 % которых составляют именно французы. А чтобы наверняка купить необходимое, люди готовы даже ночевать в машине у супермаркетов.

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
19 августа 2023 13:37

Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни
19 августа 2023 12:36

Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни

ВСУ ударили по военному аэродрому РФ в Новгородской области
19 августа 2023 12:17

ВСУ ударили по военному аэродрому РФ в Новгородской области