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Французы протестуют против изменённого иммиграционного законодательства

22 декабря 2023 07:55
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Протесты охватили французский город Ренн. Люди недовольны измененным иммиграционным законодательством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы протестуют против изменённого иммиграционного законодательства-1

Напомним, нововведение усиливает контроль за депортацией нелегалов. Это самый жесткий законопроект, когда-либо представленный правительством Франции в данной сфере. Он ограничивает доступ к социальным пособиям для иностранцев, ужесточает правила для иностранных студентов, вводит миграционные квоты. Депутаты также решили, что лица с двойным гражданством, осужденные за серьезные преступления против полиции, могут потерять французское гражданство.

# Акции протеста # Новости Франции

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