Французы протестуют против изменённого иммиграционного законодательства

Напомним, нововведение усиливает контроль за депортацией нелегалов. Это самый жесткий законопроект, когда-либо представленный правительством Франции в данной сфере. Он ограничивает доступ к социальным пособиям для иностранцев, ужесточает правила для иностранных студентов, вводит миграционные квоты. Депутаты также решили, что лица с двойным гражданством, осужденные за серьезные преступления против полиции, могут потерять французское гражданство.