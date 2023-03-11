Французы продолжают забастовку против пенсионной реформы

Продлится стачка как минимум до 16 марта. Уже перекрыты поставки топлива на заправки, однако там к перебоям оказались готовы. Тем не менее, если число бастующих увеличится, к чему сейчас и призывают профсоюзы, компенсировать дефицит будет нечем. В результате главе Пятой республики все же придется поговорить с протестующими, уверены активисты. Ранее Макрон отказался встречаться с профсоюзами и заявил о невозможности отменить реформу. А два дня назад сенат Франции одобрил ключевую статью законопроекта о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Ожидается, что завершится рассмотрение документа уже завтра, 12 марта.

Подписывайтесь на нас в Telegram!