Прямой эфир

Французы продолжают забастовку против пенсионной реформы

11 марта 2023 07:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Работники нефтеперерабатывающих заводов Франции продолжают забастовку. Требования активистов неизменны – отмена пенсионной реформы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы продолжают забастовку против пенсионной реформы-1

Продлится стачка как минимум до 16 марта. Уже перекрыты поставки топлива на заправки, однако там к перебоям оказались готовы. Тем не менее, если число бастующих увеличится, к чему сейчас и призывают профсоюзы, компенсировать дефицит будет нечем. В результате главе Пятой республики все же придется поговорить с протестующими, уверены активисты. Ранее Макрон отказался встречаться с профсоюзами и заявил о невозможности отменить реформу. А два дня назад сенат Франции одобрил ключевую статью законопроекта о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Ожидается, что завершится рассмотрение документа уже завтра, 12 марта.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Забастовка # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в аптеке
11 марта 2023 07:24

В Германии задержали мужчину, захватившего заложников в аптеке

СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет
10 марта 2023 20:14

СМИ назвали грядущие выборы в Турции «самым большим испытанием» для Эрдогана за последние 20 лет

Боррель: Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России
10 марта 2023 18:10

Боррель: Евросоюз исчерпал возможности для введения санкций против России