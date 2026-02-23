Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к выходу Франции из Европейского союза. Об этом пишет РИА Новости.

Поводом стало заявление депутата Томаша Здеховского, предложившего лишить Венгрию финансирования и права голоса в ЕС, если Будапешт будет блокировать антироссийские санкции.

Филиппо отметил, что это истинное лицо ЕС, где с голосом страны считаются только в том случае, если она соглашается с общей линией. По его словам, нужно освободить Францию от такого альянса.

Ранее Россия не раз заявляла, что страна справляется с внешним давлением. В Москве отметили, что Запад не желает признавать неэффективность санкций, о чем все чаще говорят в самих западных государствах.

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