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Французский политик Филиппо обвинил Макрона во лжи

16 марта 2024 10:11
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Во Франции лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо 15 марта публично обвинил во лжи об украинском конфликте президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет ТАСС.

Филиппо прокомментировал выступление Макрона 14 марта для телеканалов TF1 и France 2, где тот заявил, что в вопросе поддержки Украины отсутствуют красные линии.

По словам политика, президент Франции в ходе интервью высказал по меньшей мере восемь «нелепостей и большую ложь об украинском конфликте. О минских соглашениях, о реальной степени угрозы, о манипулировании страхом, о задействованных деньгах и прочем». Лидер партии «Патриоты» подчеркивает важность восстановления истины в вопросах конфликта в Украине.

# Международная политика # Эммануэль Макрон

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