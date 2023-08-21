Французский политик Флориан Филиппо считает, что Нидерланды, вероятно, не смогут поставить Украине истребители F-16, сообщает РИА Новости.

Филиппо полагает, что на внеочередных выборах в парламент 22 ноября «Партия свободы» одержит победу над уходящей партией глобалиста Марка Рютте и сделает выбор в пользу мира, тем самым оставив F-16 за собой. Ранее украинский президент Зеленский сообщал о согласии Амстердама поставить 42 самолета F-16 для нужд ВСУ.

«Партия свободы» славится своими весьма либеральными взглядами на экономические вопросы и непримиримой политикой в отношении иммиграции. Ее лидер Герт Вилдерс получил известность благодаря своей жесткой антиисламской риторике.