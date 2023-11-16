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Французский остров Майотта страдает от засухи – воду подают раз в три дня

16 ноября 2023 09:26
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Беднейший остров Франции Майотта страдает от засухи и недостаточного финансирования. Нехватка воды и продовольствия, эпидемии и проблемы с экологией стали повседневностью заморского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французский остров Майотта страдает от засухи – воду подают раз в три дня-1

Вода здесь подается лишь раз в три дня. Жители острова устраивают протесты, а местное правительство надеется лишь на сезон дождей. Эксперты утверждают, что ситуация будет ухудшаться из-за изменения климата. Напомним, во французском подчинении по всему миру остаются еще более десяти территорий.

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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