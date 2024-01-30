Французские власти мобилизировали армию для борьбы с фермерами

Восстание фермеров во Франции. Противостояние аграриев с властями грозит перерасти в серьезный внутриполитический конфликт. Участники акций в шаге от столкновений с силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие перекрыли восемь автомагистралей, ведущих в столицу. Местные СМИ окрестили происходящее «Парижской блокадой». На борьбу с демонстрантами брошены бронемашины и вертолеты. Власти мобилизовали 15 тысяч полицейских, чтобы не допустить осады города. Однако те пока со своими обязанностями не справляются. Фермеры просто объезжают блокпосты. Колонна тракторов длиной в три километра возобновила движение в сторону Парижа. Аграрии уже въехали в Орлеан. Город расположен в центральной части страны.