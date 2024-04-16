Французские отели начнут экономить на постояльцах – им запретят принимать ванну и пользоваться льдом

Во Франции владельцы гостиниц планируют начать экономить на коммунальных услугах. Например, постояльцы не смогут принимать ванну и пользоваться льдом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение принято для уменьшения расходов из-за огромной инфляции, высоких цен и засухи. В отелях планируют полностью модернизировать водоотвод: жидкость из канализации будут использовать для полива цветов. Также в номерах останутся только душевые кабины со специальным режимом экономии воды. Новые меры планируют внедрить к концу десятилетия.