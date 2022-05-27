Французские медработники не довольны условиями труда. В Париже прошла акция протеста

Новости Франции. В Париже прошла масштабная акция протеста работников больниц. Тысячи людей вышли на улицы французской столицы, чтобы выразить свое возмущение условиями труда и состоянием здравоохранения в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за нехватки финансирования падают зарплаты медработников, из-за чего люди вынуждены увольняться. Из-за возникшего дефицита квалифицированных специалистов в больницах сокращается количество коек. Половина клиник вынуждены частично закрыться или принимать только тяжело больных.