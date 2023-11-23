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Французские фермеры заблокировали горами навоза вход в мэрию Тулузы в знак протеста

23 ноября 2023 10:54
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Масштабную акцию протеста провели в Тулузе французские фермеры. Сотни тракторов съехались к мэрии, где выгрузили горы навоза и мусора, заблокировав все входы в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские фермеры заблокировали горами навоза вход в мэрию Тулузы в знак протеста-1

Таким радикальным способом они призывают власти обратить внимание на свое бедственное положение. Фермеры требуют снизить налоги на топливо и пересмотреть систему экологических стандартов, которые вводят все больше ограничений, в частности на использование химикатов. Кроме того, сельское хозяйство уничтожается жесткой и несправедливой международной конкуренцией. Франция импортирует более дешевую продукцию из стран, где фермеры не связаны таким количеством запретов. Подобные акции протеста прошли и в других городах страны.

# Акции протеста # Фотофакт

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