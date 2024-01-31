Французские аграрии блокируют подъезд к аэропорту Тулузы

Протестующие жгли солому и покрышки. В ответ власти, не дожидаясь еще более разрушительных беспорядков, противопоставили бастующим полицию. На место демонстрации прибыли около 200 правоохранителей и бронетехника.

Французские фермеры продолжают акции протеста по всей стране. С утра аграрии блокируют подъезд к аэропорту Тулузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пока аграрии озвучивают свои требования с улиц французских городов, глава Пятой республики обратился к фермерам из кабинета. Макрон заявил, что позиция активистов подрывает беспошлинный украинский импорт. Хотя именно этого и добиваются активисты. Они также выступают против роста цен и налогов.

Алиса Орторту, фермер (Франция):

Мы все просто хотим сохранить свою профессию, но сегодня это большая дилемма. Мы в затруднении. Не знаем, сможем ли мы набрать работников, сможем ли купить новые земли. Мы пытаемся защитить себя как можем.

Несмотря на доставленные неудобства, жители Франции поддерживают протесты, некоторые даже присоединяются к демонстрациям. Они во Франции не прекращаются даже после захода солнца. Фермеры бастуют и в ряде других европейских стран.