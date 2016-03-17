Новости Франции. Французская полиция задержала четырех человек, которые подозреваются в подготовке теракта. Трое мужчин и женщина были членами радикальной исламской группировки. Все они помещены под стражу, проводится допрос. Есть информация, что один из преступников совершил кровавую атаку во французской столице в ноябре прошлого года.

Напомним, в ночь на 14 ноября 2015 года сразу в нескольких районах Парижа террористы открыли огонь. Тогда погибли 129 человек. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.