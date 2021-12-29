Прямой эфир

Французов обяжут платить 20 евро за вызов скорой помощи, если врачи решат, что случай несерьёзный

29 декабря 2021 13:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Французам теперь придется платить за вызов скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если приехавшие врачи решили, что случай несерьезный и больного не стоит везти в больницу, то придется заплатить почти 20 евро. И эта сумма не покрывается никакими страховками.  

Французов обяжут платить 20 евро за вызов скорой помощи, если врачи решат, что случай несерьёзный-1

Это решение властей стало весьма болезненным для жителей Франции. Ведь, по сути, это ограничивает им доступ к медицинской помощи. И что делать тем, y кого на этот момент не оказалось таких денег? Так что французам явно испортили праздничное настроение. Тем более что сейчас в стране тяжелая ситуация с коронавирусом.  

# Медицина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года
29 декабря 2021 13:13

Более 45% украинцев считают Зеленского разочарованием года

Новый год без любимых традиционных блюд. В Чехии из-за птичьего гриппа уничтожили более 20 тысяч кур и гусей
29 декабря 2021 11:22

Новый год без любимых традиционных блюд. В Чехии из-за птичьего гриппа уничтожили более 20 тысяч кур и гусей

Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex по мигрантам
29 декабря 2021 11:09

Литва отказалась выполнять требования агентства Frontex по мигрантам