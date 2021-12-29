Французов обяжут платить 20 евро за вызов скорой помощи, если врачи решат, что случай несерьёзный

Новости Франции. Французам теперь придется платить за вызов скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если приехавшие врачи решили, что случай несерьезный и больного не стоит везти в больницу, то придется заплатить почти 20 евро. И эта сумма не покрывается никакими страховками.

Это решение властей стало весьма болезненным для жителей Франции. Ведь, по сути, это ограничивает им доступ к медицинской помощи. И что делать тем, y кого на этот момент не оказалось таких денег? Так что французам явно испортили праздничное настроение. Тем более что сейчас в стране тяжелая ситуация с коронавирусом.