Францию охватили забастовки. На улицу могут выйти миллионы

Новости Франции. Акции протеста небывалых масштабов охватили Францию. По всей стране 31 января пройдут сразу несколько сотен демонстраций. Об этом рассказали местные профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В национальной забастовке примут участие железнодорожники, сотрудники аэропортов и работники горнолыжных курортов. Французы выступают против пенсионной реформы и сокращения льгот. Первая масштабная акция состоялась в середине января. Тогда на протесты по всей стране вышли более миллиона человек. Ожидается, что сегодняшние забастовки приведут к масштабному транспортному коллапсу.