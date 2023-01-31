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Францию охватили забастовки. На улицу могут выйти миллионы

31 января 2023 06:22
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Новости Франции. Акции протеста небывалых масштабов охватили Францию. По всей стране 31 января пройдут сразу несколько сотен демонстраций. Об этом рассказали местные профсоюзы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Францию охватили забастовки. На улицу могут выйти миллионы-1

В национальной забастовке примут участие железнодорожники, сотрудники аэропортов и работники горнолыжных курортов. Французы выступают против пенсионной реформы и сокращения льгот. Первая масштабная акция состоялась в середине января. Тогда на протесты по всей стране вышли более миллиона человек. Ожидается, что сегодняшние забастовки приведут к масштабному транспортному коллапсу.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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