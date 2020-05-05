Франция выделила 20 млн евро на развитие велодвижения после карантина

Новости Франции. Власти Франции выделили 20 млн евро, чтобы пересадить жителей после карантина на велосипеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Власти Франции выделили 20 млн евро, чтобы пересадить жителей после карантина на велосипеды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране с 11 мая отменяется ряд ограничений и в спешном порядке в крупных городах взялись за обустройство велодорожек. В рамках велоплана деньги дадут на оплату ремонта велосипедов, создание временных парковок для них и обучение езде на двухколесном транспорте.
Из бюджета также выделят средства нанимателям на то, чтобы компенсировать работникам оплату аренды велосипедов. Все эти меры, по мнению властей, должны привести к тому, чтобы выход из карантина стал поводом для французов, владельцев 30 миллионов велосипедов, выбрать безопасный способ передвижения в условиях остающейся угрозы распространения коронавируса.