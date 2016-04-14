Франция придумала, как отслеживать боевиков, завербованных «Исламским государством»

Новости Франции. Франция может ввести поименный учет авиапассажиров. С такой инициативой выступил премьер-министр Пятой республики. По мнению политика, обмен сведениями о путешественниках поможет отслеживать боевиков, завербованных «Исламским государством».

Данный вопрос 14 апреля рассмотрят депутаты Европарламента. Французский министр заявил, что новая мера особенно актуальна после терактов в Брюсселе и Париже.

Во время мартовских нападений в Бельгии погибли 35 человек, более 300 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.