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Франция придумала, как отслеживать боевиков, завербованных «Исламским государством»

14 апреля 2016 07:41
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Новости Франции. Франция может ввести поименный учет авиапассажиров. С такой инициативой выступил премьер-министр Пятой республики. По мнению политика, обмен сведениями о путешественниках поможет отслеживать боевиков, завербованных «Исламским государством».

Данный вопрос 14 апреля рассмотрят депутаты Европарламента. Французский министр заявил, что новая мера особенно актуальна после терактов в Брюсселе и Париже.

Во время мартовских нападений в Бельгии погибли 35 человек, более 300 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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