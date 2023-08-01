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Франция объявила об эвакуации своих граждан из Нигера

01 августа 2023 11:41
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Франция объявила об эвакуации своих граждан из Нигера. В связи со сложившейся небезопасной ситуацией, закрытием воздушного пространства и отсутствием возможности самостоятельно покинуть страну власти организуют вывоз французов и европейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Франция объявила об эвакуации своих граждан из Нигера-1

Накануне военные, совершившие в стране государственный переворот, обвинили Париж в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента. Однако во французском МИД опровергли эти сообщения. Как было заявлено, единственным приоритетом для республики остается обеспечение безопасности ее граждан. Напомним, 30 июля протестующие в Нигере подожгли посольство Франции. Дверь ведомства была охвачена огнем, силы полиции сдерживали толпу, не давая ворваться внутрь.

# Международная политика # Фотофакт

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