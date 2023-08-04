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Франция не рассматривает вывод войск из Нигера, несмотря на разрыв военных соглашений

04 августа 2023 20:15
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Нигер разорвал военные соглашения с Францией. Теперь все французские солдаты должны немедленно покинуть страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция не рассматривает вывод войск из Нигера, несмотря на разрыв военных соглашений-1

А это примерно 1 500 военнослужащих. По словам мятежников, такое решение было принято из-за реакции Парижа относительно ситуации в Нигере. При этом во Франции отказались признавать разрыв военных соглашений. И заявили, что в настоящее время эвакуация солдат не рассматривается. Тем временем ситуация остается напряженной и у границ Нигера. Власти Нигерии привели армию в полную боевую готовность. Это произошло после того, как делегация Экономического сообщества западноафриканских государств покинула страну, так и не встретившись ни с лидером мятежников, ни с экс-президентом. Ранее в ЭКОВАС уже заявляли о возможности военного вмешательство в ситуацию, если мятежники не сдадутся.

# Международная политика # Фотофакт

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