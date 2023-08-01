Франция начала эвакуировать сограждан и жителей ЕС из Нигера

Власти Франции начали эвакуировать из Нигера своих соотечественников и жителей Евросоюза в связи с напряженностью в столице страны Ниамее, пишет РИА новости.

Агрессия населения против посольства и закрытие воздушного сообщения привели к затруднениям для граждан, которые хотят самостоятельно покинуть страну.

Параллельно с Францией о начале процесса эвакуации своих сограждан заявила и Италия. В воскресенье тысячи людей вышли на акции протеста против Франции и ЭКОВАС, а также в защиту «Национального совета по защите Отечества», образованного после переворота. Повстанцы выдвинули обвинение Парижу в угрозе вооруженного вмешательства и пытались ворваться в помещение французского посольства, но их попытка была пресечена полицией.