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Франция начала эвакуировать сограждан и жителей ЕС из Нигера

01 августа 2023 12:06
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Власти Франции начали эвакуировать из Нигера своих соотечественников и жителей Евросоюза в связи с напряженностью в столице страны Ниамее, пишет РИА новости.

Агрессия населения против посольства и закрытие воздушного сообщения привели к затруднениям для граждан, которые хотят самостоятельно покинуть страну. 

Параллельно с Францией о начале процесса эвакуации своих сограждан заявила и Италия. В воскресенье тысячи людей вышли на акции протеста против Франции и ЭКОВАС, а также в защиту «Национального совета по защите Отечества», образованного после переворота. Повстанцы выдвинули обвинение Парижу в угрозе вооруженного вмешательства и пытались ворваться в помещение французского посольства, но их попытка была пресечена полицией.

# Международная политика

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