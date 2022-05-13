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Франция может остаться без урожая из-за засухи. Что предприняло правительство?

13 мая 2022 12:43
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Новости Франции. Французские фермеры переживают за будущий урожай. Засуха окончательно подрывает надежды местных аграриев на прибыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция может остаться без урожая из-за засухи. Что предприняло правительство?-1

Недостаток осадков пришелся на время, когда пшеница больше всего нуждается в воде. Но ее нет, поскольку сухая погода стоит уже три месяца. Помочь фермерам пытается правительство. Оно выделило деньги на строительство хранилищ для дождевой воды. Однако на фоне и без того тяжелых, засушливых периодов, которые возникают все чаще из-за глобального потепления, выращивание пшеницы и кукурузы осложняют еще и санкции. Высокие цены на энергоносители и сырье привели к проблемам с поставками. Непросто фермерам и без минеральных удобрений. Франция производит лишь треть от необходимо объема. Теперь на фоне дефицита их стоимость значительно возросла.

# Сельское хозяйство # Фотофакт

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