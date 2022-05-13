Франция может остаться без урожая из-за засухи. Что предприняло правительство?

Недостаток осадков пришелся на время, когда пшеница больше всего нуждается в воде. Но ее нет, поскольку сухая погода стоит уже три месяца. Помочь фермерам пытается правительство. Оно выделило деньги на строительство хранилищ для дождевой воды. Однако на фоне и без того тяжелых, засушливых периодов, которые возникают все чаще из-за глобального потепления, выращивание пшеницы и кукурузы осложняют еще и санкции. Высокие цены на энергоносители и сырье привели к проблемам с поставками. Непросто фермерам и без минеральных удобрений. Франция производит лишь треть от необходимо объема. Теперь на фоне дефицита их стоимость значительно возросла.