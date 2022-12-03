Прямой эфир

Франция готовится к отключению электричества. Из-за этого в стране перестанут ходить поезда

03 декабря 2022 18:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Страна готовится к возможным отключениям электричества этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство страны на этот случай даже разработало специальный план действий в экстренной ситуации.

Франция готовится к отключению электричества. Из-за этого в стране перестанут ходить поезда-1

Согласно ему занятия во всех школах будут начинаться только днем, когда становится достаточно светло. Перестанут ходить поезда, чтобы они не останавливались в пути вдали от населенных пунктов. Власти префектур обязаны снизить энергопотребление до 38 %. В часы пик приблизительно на два часа будет отключаться электричество в разных районах страны. Для этого успели даже создать сайт, где французы смогут узнать, останется ли их регион без света. Ситуация осложняется тем, что на данный момент во Франции работает лишь половина АЭС. Остальные закрыты на ремонт. Власти призывают граждан серьезно отнестись к проблеме и снизить энергопотребление.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Киеве -2°C, в Риме +16°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 декабря
03 декабря 2022 14:25

В Киеве -2°C, в Риме +16°C. Погода в Европе на неделю с 5 по 11 декабря

Ущерб превысил миллиард долларов – дальнобойщики уже 10 дней бастуют в Сеуле
03 декабря 2022 11:48

Ущерб превысил миллиард долларов – дальнобойщики уже 10 дней бастуют в Сеуле

В Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой США
03 декабря 2022 10:13

В Греции сошёл с рельсов поезд с военной техникой США