Франция готовится к отключению электричества. Из-за этого в стране перестанут ходить поезда

Новости Франции. Страна готовится к возможным отключениям электричества этой зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство страны на этот случай даже разработало специальный план действий в экстренной ситуации.

Согласно ему занятия во всех школах будут начинаться только днем, когда становится достаточно светло. Перестанут ходить поезда, чтобы они не останавливались в пути вдали от населенных пунктов. Власти префектур обязаны снизить энергопотребление до 38 %. В часы пик приблизительно на два часа будет отключаться электричество в разных районах страны. Для этого успели даже создать сайт, где французы смогут узнать, останется ли их регион без света. Ситуация осложняется тем, что на данный момент во Франции работает лишь половина АЭС. Остальные закрыты на ремонт. Власти призывают граждан серьезно отнестись к проблеме и снизить энергопотребление.