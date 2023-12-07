Украинский лидер Владимир Зеленский скоро будет просто вынужден прекратить этот конфликт. Об этом заявил американский специалист по оборонной политике Майкл Стрикоф в интервью France 24, передает РИА Новости.

Он аргументировал это тем, что средств на продолжение войны без поддержки Вашингтона недостаточно.

«…правительству Зеленского придется перейти к следующему этапу, то есть поставить точку в конфликте», – сказал он.

Украинское контрнаступление, начатое 4 июня, не привело к каким-либо значимым результатам, а общие потери украинской армии за ноябрь, как сообщает министр обороны РФ Сергей Шойгу, составили около 14 000 человек.

Западные СМИ констатируют, что поддержка Зеленского ослабевает, а США и ЕС начали уставать от украинского кризиса. С киевскими чиновниками уже обсуждаются возможные последствия мирных переговоров с Россией.