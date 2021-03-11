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Фрагмент метеорита возрастом 5 млрд лет нашли в Великобритании

11 марта 2021 09:59
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Новости Великобритании. Небесный гость возрастом в 5 миллиардов лет. В британском графстве Глостершир обнаружили фрагмент метеорита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Фрагмент метеорита возрастом 5 млрд лет нашли в Великобритании-1

Космический объект заметили в небе на юге Англии 28 февраля. Поисками обугленных камней занимались местные жители. Им удалось обнаружить несколько небольших осколков. Всего порядка 300 граммов.  

Фрагмент метеорита возрастом 5 млрд лет нашли в Великобритании-4

По словам ученых, это углистый хондрит. Он состоит из веществ, которые существовали, когда наша Солнечная система только формировалась. В мире найден всего 51 метеорит такого типа, а для Великобритании подобный образец первый. Специалисты очень воодушевились находкой. По их словам, она поможет найти ответы на вопросы о ранней истории Солнечной системы и возникновении жизни на Земле.  

# Космос # Фотофакт

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