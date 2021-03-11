Фрагмент метеорита возрастом 5 млрд лет нашли в Великобритании

По словам ученых, это углистый хондрит. Он состоит из веществ, которые существовали, когда наша Солнечная система только формировалась. В мире найден всего 51 метеорит такого типа, а для Великобритании подобный образец первый. Специалисты очень воодушевились находкой. По их словам, она поможет найти ответы на вопросы о ранней истории Солнечной системы и возникновении жизни на Земле.