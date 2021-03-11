Фрагмент метеорита возрастом 5 млрд лет нашли в Великобритании

Новости Великобритании. Небесный гость возрастом в 5 миллиардов лет. В британском графстве Глостершир обнаружили фрагмент метеорита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Небесный гость возрастом в 5 миллиардов лет. В британском графстве Глостершир обнаружили фрагмент метеорита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Космический объект заметили в небе на юге Англии 28 февраля. Поисками обугленных камней занимались местные жители. Им удалось обнаружить несколько небольших осколков. Всего порядка 300 граммов.
По словам ученых, это углистый хондрит. Он состоит из веществ, которые существовали, когда наша Солнечная система только формировалась. В мире найден всего 51 метеорит такого типа, а для Великобритании подобный образец первый. Специалисты очень воодушевились находкой. По их словам, она поможет найти ответы на вопросы о ранней истории Солнечной системы и возникновении жизни на Земле.