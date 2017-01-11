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Фотофакт: впечатляющее зрелище – афинский Акрополь в снегу

11 января 2017 11:29
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Новости Греции. Акрополь укутан белым снежным покрывалом. Снимки необыкновенной красоты заполнили социальные сети. Снег в греческой столице – явление достаточно редкое. Он выпадает здесь раз в несколько лет в отличие от горных районов страны.

Фотофакт: впечатляющее зрелище – афинский Акрополь в снегу-1



Как пишут местные издания, к такому подарку природы оказались не готовы ни жители Греции, ни коммуникации. На острове Эвия, к примеру, под тяжестью снега оборвались линии электропередачи, люди несколько суток находились без света и тепла.

Напомним, накануне в Греции из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации.  Страна Эллады ощутила на себе в прямом смысле слова русскую зиму, причем практически повсеместно. Ариадна – так синоптики назвали очередной циклон – принесла сибирские морозы и небывалые снегопады (здесь подробнее).  

# Снегопады # Фотофакт

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