Фотофакт: впечатляющее зрелище – афинский Акрополь в снегу

Новости Греции. Акрополь укутан белым снежным покрывалом. Снимки необыкновенной красоты заполнили социальные сети. Снег в греческой столице – явление достаточно редкое. Он выпадает здесь раз в несколько лет в отличие от горных районов страны.





Как пишут местные издания, к такому подарку природы оказались не готовы ни жители Греции, ни коммуникации. На острове Эвия, к примеру, под тяжестью снега оборвались линии электропередачи, люди несколько суток находились без света и тепла.



Напомним, накануне в Греции из-за непогоды ввели режим чрезвычайной ситуации. Страна Эллады ощутила на себе в прямом смысле слова русскую зиму, причем практически повсеместно. Ариадна – так синоптики назвали очередной циклон – принесла сибирские морозы и небывалые снегопады (здесь подробнее).