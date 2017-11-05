Прямой эфир

Фотофакт: в Великобритании провели театрализованную инсценировку порохового заговора 1605 года

05 ноября 2017 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Пороховой заговор 1605 года вспоминали в британском Льюисе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это попытка английских католиков убить короля Якова I, симпатизировавшего протестантам.

Заговорщики хотели подорвать наполненное порохом помещение под палатой лордов.

Однако план был раскрыт. Но одними теми событиями британцы современности не ограничились и добавили в театрализованное шоу несколько актуальных сцен: сожгли фигуру американского продюсера Харви Вайнштейна, которого в США обвиняют в домогательствах и насилии. Огню предали и инсталляцию с ракетой и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

# Фестиваль # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами
05 ноября 2017 13:41

В Сирии обнаружили машину со взрывчаткой, а также склады с оружием и боеприпасами

Бросили гранату, устроили перестрелку и обстреляли машину: что произошло в Украине 5 ноября
05 ноября 2017 13:26

Бросили гранату, устроили перестрелку и обстреляли машину: что произошло в Украине 5 ноября

Слезоточивый газ применили в Дюссельдорфе: с протестами на улицы вышли курды
05 ноября 2017 11:54

Слезоточивый газ применили в Дюссельдорфе: с протестами на улицы вышли курды