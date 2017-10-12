Фотофакт: в Китае выпал снег на несколько месяцев раньше срока

Новости Китая. В китайской провинции Ганьсу прошел сильный снегопад.

По информации местных СМИ, обычно выпадение снега в провинции ожидают позже – через несколько месяцев.

Неожиданные погодные условия спровоцировали большие пробки – дорожные службы не были готовы к снегопаду.

Из-за снега образовался густой туман. Плохая погода может навредить сельскому хозяйству, поэтому фермеры экстренно убирают урожай.

Мы собрали фото октябрьского снегопада, которые публиковали в соцсетях очевидцы.