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Фотофакт: в Китае выпал снег на несколько месяцев раньше срока

12 октября 2017 15:51
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Новости Китая. В китайской провинции Ганьсу прошел сильный снегопад.

По информации местных СМИ, обычно выпадение снега в провинции ожидают позже – через несколько месяцев.

Неожиданные погодные условия спровоцировали большие пробки – дорожные службы не были готовы к снегопаду.

Из-за снега образовался густой туман. Плохая погода может навредить сельскому хозяйству, поэтому фермеры экстренно убирают урожай.

Мы собрали фото октябрьского снегопада, которые публиковали в  соцсетях очевидцы.

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# Фотофакт # Необычное

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