Фотофакт: в Китае выпал снег на несколько месяцев раньше срока

Новости Китая. В китайской провинции Ганьсу прошел сильный снегопад.
По информации местных СМИ, обычно выпадение снега в провинции ожидают позже – через несколько месяцев.
Неожиданные погодные условия спровоцировали большие пробки – дорожные службы не были готовы к снегопаду.
Из-за снега образовался густой туман. Плохая погода может навредить сельскому хозяйству, поэтому фермеры экстренно убирают урожай.
Мы собрали фото октябрьского снегопада, которые публиковали в соцсетях очевидцы.
Снег в июне и циклон Харви: капризы природы, или почему ураганы называют именами собственными? (смотрите здесь)