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Фотофакт: 11 снимков мощного землетрясения в Китае

09 августа 2017 10:27
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Новости Китая. 8-9 августа мощные землетрясения сотрясают Китай. На северо-западе и юго-западе страны фиксируют сильные толчки магнитудой от 6 до 7 баллов. 

Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 13 человек – здесь подробнее.

Около 200 человек пострадали, еще сотни находятся в зоне риска. Спасатели оперативно разбирают завалы, чтобы помочь людям выбраться наружу. Жители региона встревожены и напуганы.

Мы собрали 11 снимков, которые проиллюстрируют ужасы стихийного бедствия, обрушившегося на Китай.

# Землетрясение # Фотофакт

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