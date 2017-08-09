Фотофакт: 11 снимков мощного землетрясения в Китае

Новости Китая. 8-9 августа мощные землетрясения сотрясают Китай. На северо-западе и юго-западе страны фиксируют сильные толчки магнитудой от 6 до 7 баллов.

Жертвами стихии стали уже по меньшей мере 13 человек – здесь подробнее.

Около 200 человек пострадали, еще сотни находятся в зоне риска. Спасатели оперативно разбирают завалы, чтобы помочь людям выбраться наружу. Жители региона встревожены и напуганы.

Мы собрали 11 снимков, которые проиллюстрируют ужасы стихийного бедствия, обрушившегося на Китай.