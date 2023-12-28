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Forbes: ВСУ за 6 недель потеряли на Днепре около 50 лодок

28 декабря 2023 10:41
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По данным Forbes, за полтора месяца украинская морская пехота, обеспечивавшая снабжение ВСУ в районе Крынок, лишилась около 50 плавсредств. Об этом пишет РИА Новости.

Во избежание ненужных потерь российским командованием было решено отступить на некоторое количество километров в Крынки. В итоге ВСУ заняли незначительную по площади территорию на левом берегу Днепра. За 6 недель 35-я бригада украинской морпехоты потеряла много лодок. На взгляд наблюдателя, для снабжения 35-й бригады украинское руководство использовало имеющиеся плавсредства, невзирая на риск их повреждения или затопления. 

# Международная политика

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