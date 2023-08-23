Forbes: элитная 82-я бригада ВСУ начала терять технику

Украинская элитная 82-я бригада, переброшенная Киевом в контрнаступление, моментально лишилась техники и утратила не менее 10% имеющихся у нее на вооружении современных американских бронированных саперных машин M1132 Stryker, сообщает Forbes, передает РИА Новости.

Как сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, после появления сведений о включении в бой бригады, по ее позициям были совершены авиаудары. Forbes пишет, что за эту неделю в составе бригады были списаны как минимум две из двадцати машин M1132. Что именно попало в машины и остались ли в живых их члены экипажей, пока неизвестно. Они могли попасть на мины или пострадать от артиллерийского огня. В любом случае 82-я дивизия уже лишилась десяти процентов своих саперных Stryker.

4 июня началась контрнаступательная операция ВСУ на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях. В бой Киев кинул подготовленные НАТО бригады, укомплектованные западной техникой, но успеха они не достигли.