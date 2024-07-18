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Фон дер Ляйен снова избрана главой Еврокомиссии

18 июля 2024 13:16
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Урсула фон дер Ляйен была вновь избрана на новый пятилетний срок на пост главы Европейской комиссии при поддержке 401 евродепутата. Об этом пишет РИА Новости.

В своей избирательной программе она обещала укреплять оборону ЕС, создать должность европейского комиссара по обороне и улучшить контроль над внешними границами ЕС.

Она также обещала продолжить поддержку Украине и вовлечь ЕС в геостратегическую борьбу с Китаем. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти обещания, отметив, что Россия не представляет угрозы для ЕС.

# Международная политика

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