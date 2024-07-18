Фон дер Ляйен снова избрана главой Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен была вновь избрана на новый пятилетний срок на пост главы Европейской комиссии при поддержке 401 евродепутата. Об этом пишет РИА Новости.

В своей избирательной программе она обещала укреплять оборону ЕС, создать должность европейского комиссара по обороне и улучшить контроль над внешними границами ЕС.

Она также обещала продолжить поддержку Украине и вовлечь ЕС в геостратегическую борьбу с Китаем. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эти обещания, отметив, что Россия не представляет угрозы для ЕС.