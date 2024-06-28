Фон дер Ляйен, Кошта и Каллас назначены руководителями институтов ЕС

Назначения на руководящие посты ЕC на следующие пять лет утвердили главы государств и правительств Евросоюза. Это произошло по итогам саммита в Брюсселе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Урсула фон дер Ляйен переназначена председателем Еврокомиссии, экс-премьер Португалии Антониу Кошта стал руководителем Евросовета, а премьер Эстонии Кая Каллас – главой дипломатии ЕС. Теперь Европарламенту предстоит на пленарной сессии в июле проголосовать за назначенных кандидатов, а затем решения вступят в силу.

Каллас сможет приступить к своим обязанностям в октябре, Кошта – в декабре, а фон дер Ляйен уже в сентябре представит новый состав комиссии. Как отмечают аналитики, успехи европейских элит слабые. На выборах в Европарламент люди показали, что хотят изменений. Но их мнение оставили без внимания.