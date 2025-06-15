«Флорида» разгромила «Эдмонтон» и вырвалась вперед в матчах финала Кубка Стэнли

«Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 5:2 в пятом поединке финала Кубка Стэнли, увеличив свое преимущество в серии до 3-2. Об этом пишет ТАСС.

Встреча прошла в Канаде. В составе победителей дублем отличился Брэд Маршанд, еще по шайбе забили Сэм Беннетт, Сэм Райнхарт и Эету Луостаринен. В составе хозяев отличились Коннор Макдэвид и Кори Перри.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 19 бросков и добился своей 60-й победы в плей-офф НХЛ. Также команда повторила рекорд по количеству побед на выезде в одном розыгрыше (10). Это уже второй подряд финал между этими соперниками – в минувшем сезоне победила «Флорида».