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Флорида осталась без бензина из-за проливных дождей

20 апреля 2023 09:27
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Новости США. На юге США непогода вызвала топливный кризис. Во Флориде из-за масштабных наводнений, которые были вызваны проливными дождями, многие автозаправочные станции остались без бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флорида осталась без бензина из-за проливных дождей-1

Перевозчики просто не смогли его доставить во все АЗС. В результате очереди из машин растянулись на несколько кварталов. Люди по шесть часов ждут возможности заполнить бензобак. При этом из-за возросшего спроса топливо быстро заканчивается. Власти говорят, что проблема временная, и обещают решить ее в ближайшее время.

# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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