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Финляндия закрыла все переходы на границе с Россией

30 ноября 2023 11:51
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Финляндия закрыла все автотранспортные КПП на границе с Россией. В ночь с 29 на 30 ноября работу приостановил последний ранее открытый пункт пропуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия закрыла все переходы на границе с Россией-1

Ограничение будет действовать как минимум до 13 декабря. В Хельсинки заявили, что решение приняли из-за неконтролируемого прибытия мигрантов. По словам премьер-министра страны, закрытие погранпереходов остановит поток людей с территории России. Правда, в Финляндии не учли финансовую сторону вопроса. А ограничения на границе обойдутся северной стране в 3 миллиарда евро.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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