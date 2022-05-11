Финляндия вступает в НАТО? На территории страны проходят международные учения сухопутных войск

НАТО продолжает демонстрировать нездоровую активность не только в Восточной Европе, но и у северных границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не успели закончиться учебные бои в Польше, Румынии и Болгарии, как взрывы и выстрелы стали слышны в Финляндии.

Там начались беспрецедентные по масштабам страны международные учения сухопутных войск «Стрела-22». В них участвуют около 3 500 солдат, как из самой Финляндии, так и из Британии, Латвии, США, Эстонии, а также около 150 единиц бронетехники. Цели и сценарий учений засекречены. Что будут отрабатывать военные и какие навыки повышать, неизвестно.