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Финляндия вступает в НАТО? На территории страны проходят международные учения сухопутных войск

11 мая 2022 20:07
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НАТО продолжает демонстрировать нездоровую активность не только в Восточной Европе, но и у северных границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не успели закончиться учебные бои в Польше, Румынии и Болгарии, как взрывы и выстрелы стали слышны в Финляндии.  

Финляндия вступает в НАТО? На территории страны проходят международные учения сухопутных войск-1

Там начались беспрецедентные по масштабам страны международные учения сухопутных войск «Стрела-22». В них участвуют около 3 500 солдат, как из самой Финляндии, так и из Британии, Латвии, США, Эстонии, а также около 150 единиц бронетехники. Цели и сценарий учений засекречены. Что будут отрабатывать военные и какие навыки повышать, неизвестно.  

Финляндия вступает в НАТО? На территории страны проходят международные учения сухопутных войск-4

Очевидно одно – это демонстрация силы перед Россией. Стоит отметить, что Финляндия не является членом НАТО, но в Хельсинки заявили, что готовы подать заявку на членство в альянсе уже в мае. Страна начала активно наращивать свой боевой потенциал. В частности, объявлено о решении закупить 64 современных американских истребителя.  

# Военные учения # Фотофакт

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