Финляндия вступает в НАТО? На территории страны проходят международные учения сухопутных войск
НАТО продолжает демонстрировать нездоровую активность не только в Восточной Европе, но и у северных границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не успели закончиться учебные бои в Польше, Румынии и Болгарии, как взрывы и выстрелы стали слышны в Финляндии.
Там начались беспрецедентные по масштабам страны международные учения сухопутных войск «Стрела-22». В них участвуют около 3 500 солдат, как из самой Финляндии, так и из Британии, Латвии, США, Эстонии, а также около 150 единиц бронетехники. Цели и сценарий учений засекречены. Что будут отрабатывать военные и какие навыки повышать, неизвестно.
Очевидно одно – это демонстрация силы перед Россией. Стоит отметить, что Финляндия не является членом НАТО, но в Хельсинки заявили, что готовы подать заявку на членство в альянсе уже в мае. Страна начала активно наращивать свой боевой потенциал. В частности, объявлено о решении закупить 64 современных американских истребителя.