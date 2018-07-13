Финляндия усиливает меры безопасности на границах со странами ЕС перед встречей президентов России и США в Хельсинки

Новости Финляндии. Мир в ожидании еще одной исторической встречи Трампа. На 16 июля запланированы переговоры с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидерам предстоит обсудить ряд непростых вопросов, в том числе сирийский.

В связи с предстоящим событием Финляндия предпринимает беспрецедентные меры безопасности. На это время страна даже вводит контроль на границах со странами Евросоюза. Особое внимание – воздушным и морским портам. При этом внутренний пограничный контроль коснется не всех граждан, а лишь тех, в ком правоохранители увидят потенциальную угрозу.