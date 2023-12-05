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Финляндия расследует поставку почти 3500 беспилотников в Россию в обход санкций ЕС

05 декабря 2023 11:57
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Финские таможенные органы расследуют действия двух фирм, экспортировавших оборудование, в том числе дроны, в Россию в нарушении санкций ЕС. Об этом пишет ТАСС.

Две финские фирмы совершили более 30 сделок по экспорту, и, как предполагается, товары, так и остались в России. Почти 3500 дронов стоимостью более 2 миллионов евро, как полагают, оказались в России. Кроме того, эти компании вывозили за границу электронные устройства и другое снаряжение, которое можно было бы использовать в военных целях. На основании проведенного исследования финская таможня полагает, что эта деятельность контролируется из России. Шесть человек проходят по делу, один задержан, и дело будет передано в прокуратуру в декабре.

# Международная политика

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