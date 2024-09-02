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Финляндия проводит крупные учения у границы России

02 сентября 2024 07:09
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Более 3 000 военных и 500 единиц техники – Финляндия проводит крупные учения у границы России. Маневры продлятся до 6 сентября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финляндия проводит крупные учения у границы России-2

За это время в них примут участие не только призывники и резервисты, но также полицейские и пограничная охрана. Официальными целями таких тренировок названы гражданская оборона и эвакуация. Впрочем, ряд экспертов считает, что на самом деле Финляндия вместе с союзниками по НАТО таким образом продолжает оказывать давление на Москву. Районы, где будут проводиться маневры, оцепят, там планируется перемещение личного состава и техники. Как отметили в Хельсинки, эти учения спланированы так, чтобы особое внимание уделить совместному командованию операциями.

# Международная политика

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