Финляндия приостановила процесс полного закрытия границы с Россией

КНДР проинформировала о запуске спутника-шпиона на новой ракете, пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

По информации агентства, в ближайшее время в планах КНДР запуск еще нескольких разведывательных спутников.

Ранее сообщалось, что Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты в 22.43. Вследствие чего, Япония объявила тревогу в стране и было дано предупреждение об эвакуации для населения, проживающего в южной префектуре Окинава.

Северная Корея 22 ноября 2023 года направила предупреждение Японии о пуске ракеты со спутником-шпионом в интервале с 00.00 часов 22 ноября по 00.00 часов 1 декабря. Следовательно, запуск был осуществлен на 1 час и 17 минут раньше времени, которое было объявлено.